Κέρκυρα

Νεκρό βρέφος λίγων μηνών στην Κέρκυρα

Τραγωδία στο νησί των Φαιάκων. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο έχασε την ζωή του.

Ένα μωρό 4 μηνών, βρέθηκε νεκρό από τους γονείς του οι οποίοι ειχαν έρθει για διακοπές απο την Αγγλία στην Κέρκυρα.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί σε ξενοδοχείο στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα τάισε το μωρό το βράδυ με το μπιμπερό και του το άφησε στο στόμα με αποτέλεσμα να πνιγεί από το γάλα.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια και αν το μωρό αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: corfutvnews.gr