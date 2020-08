Λέσβος

Κορονοϊός: συναγερμός από νέο κρούσμα σε ιερέα

Θετική στον ιό και η σύζυγος του ιερέα, αλλά και μια 80χρονη που είχε ιχνηλατηθεί ως επαφή του πρώτου ιερέα που νόσησε.

Τουλάχιστον τρία νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν σήμερα στη Λέσβο.

Δεύτερος ιερέας ναού της Μυτιλήνης, 78 ετών, νόσησε σύμφωνα με αποτελέσματα εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε χθες.

Η εξέταση έδειξε ότι νοσεί επίσης και η 77χρονη πρεσβυτέρα σύζυγος του ιερέα.

Το τρίτο σημερινό πρωινό κρούσμα είναι μια 80χρονη η οποία έχει ιχνηλατηθεί ως επαφή του άλλου ιερέα που είχε νοσήσει στις 15 Αυγούστου.

Και οι τρεις σημερινοί νέοι ασθενείς με τη νόσο του κορονοϊού έχουν συμπτώματα αλλά κανείς τους δεν κρίθηκε ότι πρέπει να εισαχθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο.

Πηγή: stonisi.gr