Κοζάνη

Θρίλερ με νεκρό στην λίμνη Πολυφύτου

Ερευνες απο την Αστυνομία για την ταυτότητα του άνδρα και τις συνθήκες θανάτου του.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός στη λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα και εννέα άνδρες από τα Σέρβια και την Κοζάνη συμμετείχε στην επιχείρηση ανάσυρσης του άτυχου άνδρα.

Στο έργο τους συνέδραμε και ιδιώτης ψαράς της περιοχής.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ερευνες για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα διεξάγει το Αστυνομικό τμήμα Σερβίων.