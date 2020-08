Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: νέα κρούσματα στο Γηροκομείο της Μητρόπολης

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Έξι οι νεκροί και 42 τα κρούσματα στο Γηροκομείο Ασβεστοχωρίου.

Θετικοί στον Sars-Cov2 βρέθηκαν, μετά από δεύτερο έλεγχο με μοριακό τεστ, άλλοι τέσσερις από τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα “Εστία Παπαγεωργίου” της Iεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως- Σταυρουπόλεως, στον Εύοσμο . Οι ηλικιωμένοι είχαν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο γιατί είχαν παρουσιάσει πυρετό (δέκατα) και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήπια συμπτώματα.

Πριν λίγες ημέρες στη συγκεκριμένη εστία φροντίδας ηλικιωμένων είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό 15 ηλικιωμένοι που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης και επτά εργαζόμενοι που είναι σε κατ΄οίκον περιορισμό, όλοι με ήπια συμπτώματα.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον δεύτερο οίκο ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη , μετά από εκείνον που βρίσκεται στο Ασβεστοχώρι, όπου σημειώθηκαν κρούσματα Covid-19. Υπενθυμίζεται ότι στον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι είχαν εντοπιστεί αρχικά 36 κρούσματα κορονοϊού (33 ηλικιωμένοι-τρόφιμοι, τρεις εργαζόμενοι) ενώ έξι από τους ηλικιωμένους, που νοσηλεύονται από τις 12 Αυγούστου σε νοσοκομεία της πόλης, έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές της Covid-19. Μετά τον επανέλεγχο και την ιχνηλάτηση στον οίκο ευγηρίας του Ασβεστοχωρίου τα κρούσματα ανήλθαν σε 42 καθώς ακόμη έξι άτομα βρέθηκαν θετικά.

Προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες σχετικά με τη διασπορά του κορονοϊού στην «Εστία Παπαγεωργίου» παρήγγειλε χτες ο εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, Άγγελος Βάσσιος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και για τον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι.