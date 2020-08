Θεσσαλονίκη

Ασθενής με κορονοϊό “το έσκασε” από το νοσοκομείο και συνελήφθη για παρεμπόριο

Σε καραντίνα οι τέσσερις, άτυχοι, αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε την Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη, ένας 50χρονος Βούλγαρος για παρεμπόριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, όταν το όνομά του μπήκε στο σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι ο άνθρωπος, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες είχε κορονοϊό. Στις 16 Αυγούστου είχε εκδοθεί σήμα φυγής για τον 50χρονο, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει κρυφά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου νοσηλευόταν.

Ο συλληφθείς αντί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, οδηγήθηκε στο κρατητήριο του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών και παρέμεινε εκεί για μερικές ώρες. Όταν έγινε γνωστό ότι ο 50χρονος ήταν νοσούσε με COVID-19, στο τμήμα προκλήθηκε αναστάτωση. Ακολούθησαν δύο απολυμάνσεις του χώρου (η πρώτη ενώ ο συλληφθείς ήταν στο κρατητήριο) και τέθηκαν σε καραντίνα οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.