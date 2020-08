Μεσσηνία

Βρέφος 8 μηνών θετικό στον κορoνοϊό

Διακομίσθηκε από την Καλαμάτα στο Νοσοκομείο "Παίδων".

Ένας βρέφος μόλις 8 μηνών διαγνώσθηκε θετικό στον κορωνοϊό σε μοριακό έλεγχο εξετάσεων που υποβλήθηκε σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου ύστερα από συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ αποφάσισε, το βρέφος να διακομιστεί στο Νοσοκομείο «Παίδων» στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.

ΠΗΓΗ: ΘΑΡΡΟΣNews