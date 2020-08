Κεφάλλονια

Βάρκα με τουρίστες αγνοείται στην Κεφαλονιά

Συναγερμός στο Λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς.

Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα της Παρασκευής στο Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς,καθώς ενημερώθηκε πως αγνοείται βάρκα που είχε νοικιαστεί απο το Αργοστόλι και στην οποία επιβαίνουν τέσσερις τουρίστες .

Αμέσως ξεκίνησαν εντατικές έρευνες, ωστόσο έως αργά το βραδυ η βάρκα με τους τουρίστες δεν είχε εντοπιστεί. Οι έρευνες των λιμενικών στρέφονται στο νότιο κομμάτι του νησιού, χωρίς να αποκλείεται το μικρό σκάφος να έχει κατευθυνθεί οπουδήποτε.

Στην βάρκα νοίκιασαν απο το Αργοστόλι, σύμφωνα με πληροφορίες επιβαίνουν τέσσερις τουρίστες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 30 ετών περίπου.

Ολη η δύναμη του Λιμενικού της Κεφαλονιάς συμμετέχει στις έρευνες.

Πηγη: inkefalonia