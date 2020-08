Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Ανατροπή στην εξαφάνιση σκάφους με τουρίστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ενώ οι έρευνες για το σκάφος συνεχίζονται από το Λιμενικό.

Σε εξέλιξη βρίσκονταν οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό βάρκας με τουρίστες που αγνοούνται από την Παρασκευή.

Το σκάφος με τους τέσσερις και όχι δύο, όπως είχε αρχικά ειπωθεί, τουρίστες, νοικιάστηκε από τοπική επιχείρηση.

Όπως διαπιστώθηκε, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, η ενοικίαση της βάρκας είχε γίνει με πλαστή ταυτότητα.

Ο άνδρας που εμφανίστηκε στο Αργοστόλι για να νοικιάσει την βάρκα εμφανίστηκε με Κροατική ταυτότητα, κάτι που στην συνέχεια της έρευνας αποδείχθηκε πως είναι πλαστή.

Μαζί του στο μικρό βαρκάκι επιβιβάστηκαν άλλα τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) και αναχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν ήταν η ώρα να επιστρέψουν την βάρκα, όμως αυτό δεν συνέβη ποτέ, ο ιδιοκτήτης των σκαφών θορυβήθηκε και κινητοποίησε το Λιμενικό για τον εντοπισμό τους.

Από το απόγευμα της Παρασκευής έως σήμερα το πρωί, το Λιμενικό έχει «χτενίσει» την θαλάσσια περιοχή της Κεφαλονιάς, εστιάζοντας κυρίως στο νότιο κομμάτι της.

Πηγή: inkefalonia.gr