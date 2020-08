Χανιά

Κορονοϊός: Πρόστιμο στον γαμπρό για τους καλεσμένους στην εκκλησία - Τι έγινε στο γλέντι

Τι έκαναν οι αστυνομικοί στην δεξίωση που ακολούθησε την γαμήλια τελετή, όπου παραβρίσκονταν υπέραριθμοι προσκεκλημένοι.

Άδοξα έληξε γάμος στα Χανιά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση των μέτρων για τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, το μυστήριο του γάμου πραγματοποιήθηκε κανονικά σε εκκλησία στην περιοχή της Κισσάμου, ωστόσο μετά από έλεγχο της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν υπεράριθμοι καλεσμένοι στον χώρο της εκκλησίας.

Έτσι, αφού ολοκληρώθηκε το μυστήριο, η Αστυνομία επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον γαμπρό, ενώ ο γάμος για τους περισσότερους καλεσμένους… σταμάτησε εκεί.

Στη συνέχεια, στον χώρο που πραγματοποιήθηκε το γλέντι του γάμου, παρευρέθησαν μόνο όσοι καλεσμένοι προβλέπονται.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του zarpanews.gr, η Αστυνομία “περιφρουρούσε” τον χώρο της δεξίωσης έτσι ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση στον αριθμό των καλεσμένων, μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα!

Πηγή: zarpanews.gr