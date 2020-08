Λακωνία

Μεγάλη φωτιά στην Μάνη

Αμεση κινητοποιηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Πολυάριθμα ιπτάμενα μέσα έχουν "ριχτεί' στην μάχη της κατάσβεσης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.

Το πύρινο μετωπο, στην περιοχή ανάμεσα σε Γύθειο και Αρεόπολη ειναι μεγάλο, σύμφωνα με πληροφορίες απο την Πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Ρίψεις νερού απο αέρος κάνουν 4 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και μέχρι να πέσει η νύχτα θα επιχειρούν 103 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 7 ομάδες Πεζοπόρων Τμημάτων. Από αέρος θα κάνον ρίψεις 8 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη, ενώ στην κατάσβεση συμβάλουν και υδροφόρες της ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 14.00 το μέτωπο έσπασε στα δύο. Το ένα μέτωπο κινείται προς το βουνό και δεν ανησυχεί την Πυροσβεστική, αλλά το δεύτερο έχει κατεύθυνση προς τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στη Νεάπολη. Προληπτικά δόθηκε εντολή για εκκένωση τριών οικισμών: Βάχος, Γέρμα και Δροσοπηγή.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, έδωσε εντολή και μεταβαίνει στο σημείο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Πηγή εικόνων: αναρτήσεις κατοίκων της περιοχής στo Facebook