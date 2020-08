Θεσσαλονίκη

Μολότοφ σε εν κινήσει κλούβα των ΜΑΤ

«Καπνός» έγιναν οι δράστες που επιχείρησαν να τινάξουν στον αέρα το όχημα της Αστυνομίας.

(φωτογραφία αρχείου)

Επίθεση με μολότοφ, δέχτηκε τα ξημερώματα κλούβα των ΜΑΤ, στη Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός κατευθυνόταν προς την έδρα Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων για να παραλάβει διμοιρία των ΜΑΤ και στη διάρκεια της διαδρομής, άγνωστοι εκτόξευσαν μολότοφ προς την κλούβα που βρισκόταν εν κινήσει.

Ο οδηγός χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του συνέχισε το δρομολόγιό του, ενημερώνοντας το κέντρο επιχειρήσεων για το συμβάν.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν δύο μολότοφ με τα θραύσματα τους στην άσφαλτο, ενώ οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Για το περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.