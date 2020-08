Τρίκαλα

Κορονοϊός: Ο πρώτος ανήλικος ασθενής στα Τρίκαλα

Το παιδί επέστρεψε από διακοπές που έκανε μαζί με τους γονείς του.

Ανήλικο παιδί φέρεται να είναι το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού που ανακοινώθηκε, την Παρασκευή, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα πληροφορίες του trikalavoice.gr το κρούσμα θεωρείται «ορφανό», καθώς το παιδί επέστρεψε από διακοπές που έκανε μαζί με τους γονείς του. Άμεσα λαμβάνονται δείγματα από το άλλο αδελφάκι του και τους γονείς του και σε περίπτωση που βγουν και αυτά θετικά αναμένεται να προχωρήσει περαιτέρω η ιχνηλάτηση.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 10ήμερο διαγνώσθηκαν λιγότερα από 4 κρούσματα στο Νομό Θεσσαλίας, ο οποίος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όσον αφορά το ιικό φορτίο.



Πηγή: trikalavoice.gr