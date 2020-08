Λέσβος

Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Νοσηλεύτρια θετική στον κορονοϊό

Συναγερμός στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Αναβάλλονται τα τακτικά χειρουργεία ενώ η μονάδα κλείνει για απολύμανση.

Μια 47χρονη νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, είναι το σημερινό κρούσμα του κορονοϊου που έχει θέσει σε συναγερμό εκ νέου τις συναρμόδιες υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό, τα χειρουργεία έκλεισαν προκειμένου να απολυμανθούν και να ελεγχθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτά.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία της επόμενης εβδομάδας στο Νοσοκομείο ακυρώθηκαν. Ενώ θα γίνονται δεκτά και θα αντιμετωπίζονται μόνο έκτακτα περιστατικά.

Επίσης, και μια 83χρονη από την Μυτιλήνη, διαπιστώθηκε θετική στον κορονοϊο.

Με τα πρώτα σημερινά δυο περιστατικά αυξάνονται σε 27 τα κρούσματα που έχουν διαγνωσθεί από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, όταν και ξέσπασε το κύμα της νόσου στην πόλη.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, στην πτέρυγα λοιμωδών (δυναμικότητας έξη κρεβατιών) που γέμισε και στην Α' παθολογική κλινική (δυναμικότητας 16 κλινών) που πλέον λειτουργεί ως κλινική μόνο για ασθενείς με κοροναϊό, νοσηλεύονται ήδη οκτώ άτομα. Ένας ακόμα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος

Πηγή: stonisi.gr