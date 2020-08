Λακωνία

Φωτιά στο Δήμο Ευρώτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη "μάχη" με τις φλόγες.

Μία ακόμη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λακωνία και συγκεκριμένα σε δασική περιοχή στο Γεράκι του Δήμου Ευρώτα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στην περιοχή επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με ένα πεζοπόρο τμήμα και 9 οχήματα. Τις προσπάθειες των επίγειων μέσων συνδράμουν δύο αεροσκάφη. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.