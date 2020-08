Λακωνία

“Μάχη” με τις φλόγες στην Μάνη (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις τις Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Εκκενώθηκαν οικισμοί. Τραυματίστηκαν πυροσβέστες.

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε από το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά του Δήμου Ανατολικής Μάνης Λακωνίας.



Το πύρινο μετωπο, στην περιοχή ανάμεσα σε Γύθειο και Αρεόπολη ειναι μεγάλο και στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, και 47 οχήματα.

Επίσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι αργά το απόγευμα γίνονταν ρίψεις από αέρος, από 8 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη.

Μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής, οι κάτοικοι των οικισμών Βαχός, Γέρμα και Δροσοπηγή απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, με δικά τους μέσα, ενώ έχει διακοπεί η οδική επικοινωνία Αρεόπολης- Γυθείου λόγω της φωτιάς και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.



Το απόγευμα εκκενώθηκαν προληπτικά ακόμα δύο οικισμοί, το Σκαμνάκι και το Νεοχώρι.

Σύμφωνα με κατοίκους, έχουν καεί εγκαταλελειμμένα σπίτια, στάβλοι και ζώα.

Εκτακτη ειδοποίηση του 112 στους κατοίκους

Με μήνυμα μέσω του «112» που στάλθηκε στα κινητά τηλέφωνα, στους κατοίκους της Μάνης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή, να είναι σε επιφυλακή σε όλη της διάρκεια της νύχτας και να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην περιοχή Λαγκάδια, του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Τραυματίστηκαν πυροσβέστες

Σύμφωνα με το flynews.gr, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη φωτιά. Ο ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στο πόδι και ο δεύτερος παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λόγω του πυκνού καπνού από τη φωτιά.



Και οι δύο άντρες της Πυροσβεστικής διακομίστηκαν στο κέντρο Υγείας Αρεόπολης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η υγεία τους δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, έδωσε εντολή και μετέβη στο σημείο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.