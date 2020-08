Λακωνία

Φωτιά στην Μάνη: δύο ενεργά μέτωπα την Κυριακή

Καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα στην περιοχή. Με το πρώτο φως της ημέρας, «ρίχτηκαν στην μάχη» τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι Πυροσβέστες για να μην επεκταθεί η μεγάλη φωτιά στην Μάνη.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής φάνηκε ότι υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα της φωτιάς στην Μάνη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Το ένα είναι στη Δροσοπηγή με το μέτωπο να εκτείνεται σε 20 χλμ και το δεύτερο στο Γέρμα.

Πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής έδωσαν όλη τη νύχτα τη δική τους μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο Σκαμνάκι.

Από τα μεσάνυχτα κόπασαν οι άνεμοι, βοηθώντας το έργο των πυροσβεστών.

Στο σημείο επιχειρούσαν όλο το βράδυ 155 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 47 οχήματα, ενώ το έργο τους συνδράμουν υδροφόρες και προσωπικό των ΟΤΑ και εθελοντές.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Συμφώνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει πολλές μικρές εστίες εντός της καμένης περιοχής, που εκτείνεται σε μεγάλη έκταση, χωρίς πάντως αυτή τη στιγμή να μεγαλώνει το μέτωπο.

Η πυρκαγιά στην Μάνη ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση, πήρες μεγάλη έκταση λόγω των ανέμων και δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης 5 οικισμών (Σκαμνάκι, Νεοχώρι, Βάχος, Γέρμα και Δροσοπηγή)

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς οι αρμόδιοι της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η φωτιά να ξεκίνησε από ανθρώπινο χέρι.

Έκτακτη ειδοποίηση του 112

Ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δέχτηκαν στα κινητά τους τηλέφωνα, στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου, πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης και σε τοποθεσίες κοντά στα δύο μέτωπα πυρκαγιάς που καίνε στην περιοχή Λαγκαδά.

Το μήνυμα προειδοποίησε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα και να παρακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Συγκεκριμένα, η ειδοποίηση του 112 ανέφερε: «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 22-08-2020 21:45. Παραμείνετε σε επιφυλακή όλο το βράδυ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανατολική Μάνη. Παρακολουθείτε και ακολουθείστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies»