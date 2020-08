Κορινθία

Νεκρός σε τροχαίο με αγροτικό αυτοκίνητο (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο οδηγός ΙΧ μετά από σφοδρή σύγκρουση με αγροτικό αυτοκίνητο.

Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων, αγροτικού αυτοκινήτου και Ι.Χ σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική οδό Ισθμού – Επιδαύρου στο Σοφικό Κορινθίας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που χρειάστηκε επέμβαση του ειδικού συνεργείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για να απεγκλωβιστεί από τις λαμαρίνες ο 47χρονος οδηγός του Ι.Χ αυτοκινήτου, ο οποίος κατέληξε επί τόπου και ανασύρθηκε νεκρός από τις λαμαρίνες.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr