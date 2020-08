Θεσσαλονίκη

Αστυνομική επιχείρηση στην κατάληψη Libertatia

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η ε επέμβαση των αστυνομικών στο υπό κατάληψη κτήριο.

Αστυνομική επιχείρηση σε κατάληψη αντιεξουσιαστών έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της κατάληψης Libertatia, στην λεωφόρο Στρατού, , ύστερα από καταγγελία για παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο χώρος περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Η Αστυνομία εισέβαλε στην κατάληψη και προχώρησε σε προσαγωγές.



Τα εργαλεία που βρέθηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου κατασχέθηκαν.



Υπενθυμίζεται ότι η κατάληψη Libertatia είχε πυρποληθεί από ομάδα ακροδεξιών την ημέρα του μεγάλου συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη.

Τελικώς, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 15 ατόμων.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κτίριο όπου στο παρελθόν στεγαζόταν η κατάληψη Libertatia είχε καταστραφεί από πυρκαγιά τον Ιανουάριο του 2018.

Έκτοτε άτομα, που σύμφωνα με την Αστυνομία ανήκουν στον αναρχικό χώρο επιχειρούν κατά καιρούς, την επισκευή του κτιρίου με διάφορες εργασίες. Αντίστοιχες προσαγωγές έχουν γίνει και στο παρελθόν.