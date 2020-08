Αχαΐα

Κορονοϊός: Σύλληψη και πρόστιμο για γάμο με 450 άτομα!

Μετά τις βέρες, ήρθε η ώρα για τα... "βραχιολάκια", στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το πολυπληθές γλέντι.

Με πρόστιμο 3.000 ευρώ και κίνηση διαδικασίας αυτοφώρου για τον πεθερό, απάντησε η Αστυνομία σε γλέντι γάμου που στήθηκε στην Κάτω Αχαΐα με 450 καλεσμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι όπου εξελισσόταν το γαμήλιο γλέντι μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και δισπίστωσαν οτι οι καλεσμένοι είχαν στην κυριολεξία γεμίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της κατοικίας χωρίς να υπάρχουν τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν τις παραβάσεις και συνέλαβαν τον πεθερό.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"συνελήφθη, χθες, αργά το βράδυ, στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας ένας ημεδαπός άνδρας, διότι είχε διοργανώσει κοινωνική εκδήλωση (γλέντι γάμου) σε οικία, με στερεοφωνικό συγκρότημα χειριζόμενο από DJ (ντιτζέι) αναπαράγοντας μουσική στην υψηλότερη ένταση, ενώ συμμετείχαν και διασκέδαζαν σε αυτή μεγάλος αριθμός ατόμων (περίπου 120 άτομα εντός της οικίας και 300 περιμετρικά αυτής) χωρίς την τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων και την χρήση μασκών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας, επέβαλλαν στον παραβάτη πρόστιμο 3.000 ευρώ για την παραβίαση των μέτρων".