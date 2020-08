Φθιώτιδα

“Ξεριζώθηκε” χασισοφυτεία δεκάδων δένδρων (εικόνες)

Δεκάδες δενδρύλλια ινδικής κάνναβης καλλιεργούσε ένας άνδρας δίπλα στο σπίτι του.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, συνελήφθη ημεδαπός σε περιοχή της Φθιώτιδας, για κατοχή, διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών.

Αναζητείται για να συλληφθεί ένας ακόμη ημεδαπός, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον της οικίας τους, εντοπίστηκε φυτεία με 45 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 1,90 μέτρων, εντός περιμετρικής φυσικής βλάστησης από πουρνάρια.

Κατασχέθηκαν δεξαμενή νερού, μεγάλης χωρητικότητας, για το πότισμα των δενδρυλλίων, διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία, καθώς και πλαστικό βαρέλι, θαμμένο στο έδαφος, πρόσφορο για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον κατασχέθηκαν πληθώρα λαμπτήρων, μετασχηματιστές, πολύμπριζα, ανακλαστικές επιφάνειες και άλλα υλικά, πρόσφορα για την υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης.

Τέλος κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, σπόροι κάνναβης, χρηματικό ποσό, ζυγαριές ακριβείας και τρίφτες κάνναβης.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί, απογευματινές ώρες της 21-08-2020, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εντόπισαν τον συλληφθέντα και σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και

• το χρηματικό ποσό των (480) ευρώ.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε ακολούθως σε οικία, όπου διαμένουν οι ανωτέρω, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Στο εσωτερικό της οικίας και σε αποθήκη εντός αυτής:

• (4) αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους (59,1) γραμμαρίων,

• μεταλλικό κυτίο, το οποίο περιείχε σπόρους κάνναβης,

• αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης,

• (2) ζυγαριές ακριβείας, καθώς και

• (2) τρίφτες κάνναβης.

Στον αύλιο χώρο της οικίας:

• πλαστικό δοχείο (βαρέλι), θαμμένο στο έδαφος, πρόσφορο για την αποθήκευση – απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, εντός του οποίου υπήρχε ζυγαριά ακριβείας.

Σε αποθηκευτικό χώρο, πλησίον της οικίας:

• πληθώρα λαμπτήρων, μετασχηματιστές, πολύμπριζα, ανακλαστικές επιφάνειες και άλλα υλικά, πρόσφορα για την υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης.

Σε παρακείμενο ειδικά διαμορφωμένο και αποψιλωμένο χώρο, πλησίον της εξωτερικής περίφραξης της οικίας, εντός περιμετρικής φυσικής βλάστησης από πουρνάρια:

• (45) δενδρύλλια κάνναβης, μετά πλήρους ριζικού συστήματος, ύψους από (1,10) έως (1,90) μέτρων, εμφυτευμένα σε ισάριθμες γλάστρες,

• δεξαμενή νερού, μεγάλης χωρητικότητας, η οποία υδροδοτούνταν με χρήση ελαστικού σωλήνα ύδρευσης, από παροχή νερού εντός της οικίας, καθώς και

• συσκευασίες με χώμα και διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία (μαχαίρι, ψαλίδι κ.λ.π), πρόσφορα για την περιποίηση των δενδρυλλίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ενώπιον του κ. Ανακριτή Λαμίας.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.