Ηράκλειο

Έκρηξη σε πλοίο - Τραυματίες ναυτικοί

Μεταφέρονται με ασθενοφορα σε νοσοκομεία. Το πλοίο είχε δέσει στο λιμάνι πριν απο λίγη ώρα.

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε πλοίο, που είχε δέσει στο Ηράκλειο, εκτελώντας το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο.

Τέσσερα άτομα, μέλη του πληρώματος, τραυματίστηκαν από έκρηξη στο μηχανοστάσιο, σε καζάνι του πλοίου.

Οι τρεις ειναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ελαφρά τραυματισμένοι, ενώ ο τέταρτος, πιό σοβαρά, έχει υποστεί εγκαύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εγκαυματίας, ηλικίας περίπου 30 χρόνων, διασωληνώθηκε στο λιμάνι, από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε.

Με ασθενοφόρα οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί ήταν έτοιμοι για να υποδεχτούν τα περιστατικά και να αντιμετωπίσουν τα τραύματα.

Το πλοίο ήταν κενό επιβατών, καθώς είχε πιάσει λιμάνι γύρω στις 06:00 και όλοι οι ταξιδιώτες είχαν αποβιβαστεί.