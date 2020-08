Λακωνία

Φωτιά την Πελλάνα

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Λακωνίας. Βελτιωμένη η εικόνα στη Μάνη.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πελλάνα Λακωνίας. Στην κατάσβεσή της μετέχουν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Τις προσπάθειες ενισχύουν και υδροφόρα οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο μεταξύ, η μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Μάνη έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 275 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 69 οχήματα, ενώ 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη πραγματοποιούν, εκ περιτροπής, συνεχείς ρίψεις νερού.