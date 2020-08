Αχαΐα

Φέρι μποτ έσωσε μωρό που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του (βίντεο)

Παρέα με το φουσκωτό του παιχνίδι παρασύρθηκε από τα ρεύματα το κοριτσάκι.

Με το φουσκωτό του παιχνίδι παρασύρθηκε από τα ρεύματα στην περιοχή του Ρίου – Αντιρρίου ένα κοριτσάκι, περίπου 3 ετών.

Το παιδί έπλεε μόνο του και ήρεμο και για τη διάσωσή του έσπευσε το ferry boat «Σαλαμινομάχος», το πλήρωμα του οποίου τράβηξε με σχοινί το παιδί και στη συνέχεια το μετέφερε στην ακτή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, λουόμενοι παρασύρθηκαν από τα ρεύματα στο ίδιο σημείο και διασώθηκαν επίσης με ferry boat.

Πηγή: nafpaktianews.gr