Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταστάσεις της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά σε εγκαταστάσεις εντός της Σχολής ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χώρο εντός της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Οι μαύροι καπνοί είναι ορατοί στην ευρύτερη περιοχή.

Βίντεο: Northmeteo Hellas