Ηράκλειο

Πέθανε ναυτικός από την έκρηξη στο πλοίο

Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα εγκαύματα και στα τραύματα του.

Την τελευταία του πνοή άφησε, τελικά, ο ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Δευτέρας, μετά την έκρηξη στο πλοίο «Blue Horizon».

Πρόκειται για έναν 30χρονο άνδρα, Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με σοβαρά εγκαύματα.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου, ο 30χρονος άφησε, τελικά, την τελευταία του πνοή.

Το δυστύχημα συνέβη στις 9:30 το πρωί και ενώ το πλοίο «Blue Horizon» βρισκόταν στο Λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης εκδηλώθηκε διαρροή ατμού στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 μελών του πληρώματος.

Ο ένας εξ' αυτών, ο 30χρονος, εξέπνευσε, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ. Οι άλλοι 2 ήταν, από την αρχή, σε καλύτερη κατάσταση, και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.