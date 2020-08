Σέρρες

Σέρρες: Φωτιά σε σχολείο – Η καταγγελία του δημάρχου (βίντεο)

Καταγγελίες του δημάρχου για αμέλεια. Σωτήρια η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν ξέσπασε φωτιά στο Γυμνάσιο του Αγίου Πνεύματος, στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά, στις Σέρρες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με το δήμαρχο, Δημήτρη Νότα, νεαροί που συμμετείχαν σε πάρτι δεν ήταν προσεκτικοί με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

Όπως επισημαίνουν οι φορείς του δήμου, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Πηγή: epiloges.tv