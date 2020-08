Αιτωλοακαρνανία

Νεκρός πατέρας δύο παιδιών από ηλεκτροπληξία

Τραγικό τέλος είχε ένας νέος άνδρας, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Νεκρός έπεσε ένας 35χρονος που εκτελούσε εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο, στη Γούρια Μεσολογγίου.

Ο άτυχος πατέρας δύο παιδιών χτυπήθηκε από ρεύμα κι έπεσε στο έδαφος.

Ειδοποιήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Κατά την διαδρομή οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, χωρίς να τα καταφέρουν.

Όταν έφτασε στο νοσοκομείο οι γιατροί αμέσως τον διασωλήνωσαν, ωστόσο δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

