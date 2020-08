Κυκλάδες

Φωτιά απειλεί χωριό στην Άνδρο (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε στο κυκλαδίτικο νησί, βάζοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, κοντά στον παραλιακό δρόμο στο Συνέτι της Άνδρου, το πρωί της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχειρούν από εδάφους με τη στήριξη εθελοντών, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 και η άμεση παρέμβαση των πυροσβεστών την εμπόδισε να πάρει κατεύθυνση προς το χωριό, όμως η φορά του αέρα την πήγε σε χαράδρα.

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ο δήμαρχος Άνδρου εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους οδηγούς οχημάτων να τα απομακρύνουν άμεσα από την πλατεία και τον επαρχιακό δρόμο, ενώ παρακάλεσε τους κατοίκους να είναι έτοιμοι προς εκκένωση του χωριού, αφού η πύρινη λαίλαπα κατευθύνεται προς τα εκεί.

Όταν λίγο πριν από τις 11 η φωτιά πέρασε τη ρεματιά, τα πρώτα σπίτια του χωριού είχαν ήδη εκκενωθεί.

Πηγή: enandro.gr