Αχαΐα

Σύλληψη δραπέτη

Τρία χρόνια αφού δραπέτευσε από τις φυλακές συνελήφθη ο άνδρας.

Δραπέτης φυλακών συνελήφθη στην Πάτρα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Ο αλλοδαπός που εξέτιε ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών για υπόθεση ναρκωτικών, αντίσταση και παράνομη είσοδο στη χώρα, είχε αποδράσει στις 16 Ιουλίου του 2017.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών.