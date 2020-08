Αχαΐα

Φωτιά στην Άνω Καλλιθέα

Πυρκαγιά ξέσπασε στη δασική περιοχή της Αχαΐας.

Φωτιά ξέσπασε στην Άνω Καλλιθέα Αχαΐας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έσπευσαν 39 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα, αργότερα όμως οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν συνολικά 64 πυροσβέστες με 18 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ συμβάλουν οι υδροφόρες της ΟΤΑ. Ρίψεις από αέρος κάνουν ταυτόχρονα πέντε αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.