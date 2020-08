Καβάλα

Θρίλερ με την δολοφονία εργάτη γης

Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τη δολοφονία του 58χρονου, που βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τη δολοφονία του 58χρονου, υπηκόου Αλβανίας, που βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή της Κάριανης, του Δήμου Παγγαίου Καβάλας. Τη σορό του εντόπισε το πρωί της Δευτέρας διερχόμενος αγρότης, ενώ από την μακροσκοπική εξέταση διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 58χρονος -που εργαζόταν ως εργάτης γης στην περιοχή- έφερε δύο τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Η Ασφάλεια Καβάλας συγκεντρώνει στοιχεία για να διευκρινίσει τα κίνητρα της δολοφονίας και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν το θύμα είχε οικονομικές ή προσωπικές διαφορές με άλλα άτομα.