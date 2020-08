Ηράκλειο

Διάσωση τουρίστα που κινδύνεψε κάνοντας κανό στην Κρήτη (βίντεο)

Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης του 30χρονου άνδρα

Καρέ - καρέ αποτυπώνεται στα βίντεο η επιχείρηση διάσωσης του 30χρονου άνδρα τη Δευτέρα, ανοιχτά της Χερσονήσου.



Ο 30χρονος Λετονός, προσπάθησε όπως είπε ο ίδιος στις Αρχές, να φτάσει με κανό στη νήσο Ντία από τη Χερσόνησο.



Μετά από αρκετές ώρες όμως προσπάθειας, εξέπεμψε σήμα κινδύνου κι έτσι στήθηκε επιχείρηση διάσωσης τόσο με τη συνδρομή σκαφών του ΛΣ και ελικοπτέρου όσο και ιδιωτικών σκαφών.



Τελικά ο 30χρονος διασώθηκε και είναι καλά στην υγεία του.