Πέλλα

Συμπλοκή σε ξενώνα φιλοξενίας προσφύγων

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Τρεις αλλοδαποί, ένοικοι σε ξενώνα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στην Πέλλα, τραυματίστηκαν, ύστερα από συμπλοκή που σημειώθηκε, για άγνωστη αιτία, το απόγευμα της Τρίτης.

Στο επεισόδιο ενεπλάκησαν δύο Ιρακινοί κι ένας Σύριος, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, χρησιμοποιήθηκαν ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Άρνισσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου νοσηλεύονται, φρουρούμενοι, δύο εξ αυτών, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. Στον τρίτο τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως συνελήφθη από αστυνομικούς.

Εις βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.