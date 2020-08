Αχαΐα

Φωτιά-Άνω Καλλιθέα: τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Οι δύο εστίες είχαν ξεσπάσει, σχεδόν παράλληλα, σε δύσβατα σημεία. Σε ποια αίτια προσανατολίζονται οι Αρχές.

Εμπρησμό από πρόθεση, υποδεικνύουν τα στοιχεία που εξετάζει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, στην Άνω Καλλιθέα Αχαΐας.

Οι δύο εστίες ξέσπασαν σχεδόν την ίδια στιγμή σε δύσβατα σημεία σε δασική έκταση, και πήραν γρήγορα διαστάσεις.

Η άμεση επέμβαση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, απέτρεψε τα χειρότερα με τα πύρινα μέτωπα να καταλαγιάζουν νωρίς το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 64 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων, και 18 οχήματα της Π.Υ. από την Πάτρα, τα Καλάβρυτα, την Βιομηχανική Περιοχή, τη Ναύπακτο και την Αμφιλοχία.

Συνεχείς ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

