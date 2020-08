Θεσσαλονίκη

Ιπποκράτειο: αποζημίωση-μαμούθ για την νεκρή μεσίτρια

Το ποσό που επιδικάστηκε στους συγγενείς της γυναίκας, η οποία βρήκε φρικτό θάνατο πριν από λίγα χρόνια

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης καλείται να πληρώσει αποζημίωση που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ στην οικογένεια της 36χρονης μεσίτριας, μητέρας τριών παιδιών, που βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του αγγειοχειρουργού τον Απρίλιο του 2017.

Για τον θάνατο της Ντιάνα είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ο 39χρονος ειδικευόμενος αγγειοχειρουργός της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής, ο οποίος είχε οδηγήσει την άτυχη μεσίτρια σε εγκαταλελειμμένο θάλαμο του Ιπποκράτειου, όπου της χορήγησε ισχυρά αναισθητικά τα οποία της προκάλεσαν άπνοια και αναπνευστική καταστολή. Ο αγγειοχειρουργός δεν κάλεσε σε βοήθεια άλλους γιατρούς του νοσοκομείου, αλλά όταν η 36χρονη κατέληξε στα χέρια του, θέλησε να ξεφορτωθεί το πτώμα της και την πέταξε γυμνή σε γκρεμό στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι η πλημμελής καταγραφή και φύλαξη των αναισθητικών φαρμάκων, συγκεκριμένα της προποφόλης και της φαιντανύλης, από το νοσοκομείο είχαν ως αποτέλεσμα ο αγγειοχειρουργός να καταφέρει να πάρει στα χέρια του ακόμα και φάρμακο “κόκκινης γραμμής” και να το χρησιμοποιήσει στην 36χρονη. Τονίζεται ότι παραμένει άγνωστο πώς ο συγκεκριμένος γιατρός είχε στην κατοχή του κλειδιά από το συγκεκριμένο χώρο στο Γ’ κτίριο, που είχε σταματήσει να χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο έναν χρόνο πριν από τον θάνατο της μεσίτριας.

Πηγή: εφημερίδα "ON time"