Κέρκυρα

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στην Κέρκυρα

Ο Κυβερνήτης ενεργοποίησε τον κωδικό “emergency”. Αποβιβάστηκε ένας ταξιδιώτης και η πτήση συνεχίστηκε.

Στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» της Κέρκυρας έκανε έκτακτη προσγείωση αργά το βράδυ της Τετάρτης, αεροπλάνο της εταιρείας JET-2, με 220 επιβάτες, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό το Μάνζτεστερ, λόγω επεισοδίων που προκάλεσε επιβάτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο επιβάτης για άγνωστη αιτία σηκώθηκε, χτυπούσε τις πόρτες και η κατάσταση του δεν έδειχνε καλή.

Αποτέλεσμα ήταν ο πιλότος να λάβει την απόφαση να το κατεβάσει στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Σημειώνεται ότι λόγω της απαγόρευσης που υπάρχει για τον covid-19 και της προσέγγισης πτήσεων από την Τουρκία σε ελληνικά αεροδρόμια, με παρέμβαση του ΕΟΔΥ κατέβηκε μόνο ο συγκεκριμένος επιβάτης ο οποίος συνελήφθη, ενώ το αεροπλάνο έφυγε κανονικά για τον προορισμό του.