Θεσσαλονίκη

Εμπρησμός αυτοκινήτου

Είχαν διαφορές μαζί του. Εκείνος οδηγούσε όμως αυτοκίνητο που δεν ήταν δικό του.

Σε προσωπικές διαφορές αποδίδεται ο εμπρησμός σταθμευμένου αυτοκίνητου, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στην περιοχή Ανάληψη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 35χρονος, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς -μαζί με συνεργό του- έσπασαν την τζαμαρία του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει σε γυναίκα αλλά χρησιμοποιείτο από τον αδελφό της, και στη συνέχεια έριξαν στο εσωτερικό έναν ναυτικό πυρσό με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά.