Χανιά

Πρόστιμο σε προσκυνητή για μάσκα έξω από εκκλησία του Αγίου Φανουρίου (εικόνες)

Συνωστιμός έξω από την εκκλησία. Αντιδράσεις και... έρανος από τους άλλους πιστούς.

Συνωστισμός παρατηρήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγ. Φανουρίου στα Χανιά από πιστούς που πήγαιναν να προσκυνήσουν, με αποτέλεσμα η αστυνομία να επιβάλει πρόστιμο σε νεαρό προσκυνητή που δεν φορούσε μάσκα, εν μέσω διαμαρτυριών από τους υπόλοιπους πιστούς, που τελικά έκαναν... έρανο για να συμπληρώσουν το χρηματικό ποσό του προστίμου.



Ο νεαρός κατευθυνόταν με αρκετούς άλλους πιστούς προς την εκκλησία. Οι αστυνομικοί όμως που είδαν πως δεν φορούσε μάσκα, πέρα από τη σύσταση, του έκοψαν και το σχετικό πρόστιμο των 150 ευρώ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είπε ότι η μητέρα του είναι άνεργη και ο ίδιος έχει τάμα, ενώ προέτρεψε τους αστυνομικούς να ελέγξουν τον κόσμο που περπατούσε προς τον Ναό του Αγίου Φανουρίου χωρίς στη διαδρομή να φορούν τις μάσκες, αλλά μόνο με την άφιξή τους έξω από την εκκλησία.

Συνωστισμός έξω από τον ιερό ναό

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι που αντελήφθησαν το σκηνικό αντέδρασαν, ενώ έκαναν... έρανο για να συγκεντρώσουν τα χρήματα προκειμένου ο νεαρός να πληρώσει το σχετικό πρόστιμο. Μάλιστα, πολλοί που περπάτησαν μέχρι και 22 χιλιόμετρα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Φανούριο έλεγαν πως και οι ίδιοι φόρεσαν τις μάσκες μόλις πλησίασαν τον ναό, όπου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, υπήρξαν μεγάλος συνωστισμός και μη τήρηση των αποστάσεων...

Πηγή: ekriti.gr