Ηράκλειο

Φωτιά στην Αγία Πελαγία (εικόνες)

Ξενοδοχεία απειλεί η πυρκαγιά που ξέσπασε και ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου. Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιχειρεί στο σημείο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και σπίτια, ενώ το έργο της πυρόσβεσης είναι δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η φωτιά έφτασε κοντά στα σπίτια

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής λίγο πριν τις 15:00 οι φλόγες κινούνταν προς την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας ενώ η φωτιά έφτασε πολύ κοντά σε σπίτια. Μάλιστα στο παρα πέντε γλίτωσε τα χειρότερα σπίτι που βρίσκεται στην περιοχή όταν άλλαξε την τελευταία στιγμή η φορά του ανέμου.

Οι πυκνοί καπνοί που αναδύονται είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και οι τουρίστες ανήσυχοι έχουν βγει στο δρόμο για να δουν τι έχει συμβεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες έκλεισε για προληπτικούς λόγους τμήμα του οδικού δικτύου που οδηγεί προς τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας.

Πηγή: neakriti.gr