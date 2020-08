Δωδεκανήσα

Ακυβέρνητο σκάφος με πρόσφυγες ανοιχτά της Ρόδου

Εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σε συναγερμό το Λιμενικό.

Σήμα κινδύνου έστειλε σκάφος στο οποίο επιβαίνουν πρόσφυγες και μετανάστες και το οποίο βρίσκεται 20 περίπου μίλια νοτιοανατολικά του νησιού της Ρόδου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην περιοχή έχουν σπεύσει δυο σκάφη του Λιμενικού Σώματος από την Ρόδο, και ένα σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, τρία παραπλέοντα σκάφη και ελικόπτερα.

Ένας από τους επιβαίνοντες τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112, και ζήτησε βοήθεια από τους λιμενικούς υποστηρίζοντας ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου.