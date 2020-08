Ρεθύμνου

Ληστεία στο σπίτι πρώην αξιωματικού της Αστυνομίας

Οι ληστές τον χτύπησαν και έφυγαν με το αυτοκίνητο του.

Ληστεία σημειώθηκε στο σπίτι πρώην υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας Ρεθύμνου, το πρωί της περασμένης Τρίτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο σπίτι εισέβαλαν τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τόσο τον πρώην αξιωματικό όσο και τη σύζυγό του.

Οι ληστές πήραν ελάχιστα χρήματα, κοσμήματα και το αγροτικό αυτοκίνητο του ζευγαριού και έγιναν "καπνός". Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ο πρώην αξιωματικός χτυπήθηκε από τους δράστες.

Οι αρχές διερευνούν με μεγάλη προσοχή την υπόθεση ενώ κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση του ζευγαριού που πέρασε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια των ληστών.

Παράλληλα ελέγχονται οι κάμερες ασφαλείας στην περιοχή προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν από την υπόθεση.

