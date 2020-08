Αχαΐα

Υπαίθριο γλέντι γάμου με εκατοντάδες άτομα σταμάτησε η ΕΛ.ΑΣ. (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό... αστυνομική επιτήρηση θα γίνει ο γάμος μετά το γλέντι που έστησαν στον δρόμο την παραμονή.

Υπαίθριο γλέντι για γάμο που θα … γίνει σήμερα στην Κάτω Αχαΐα, διέκοψε η αστυνομία της δυτικής Αχαΐας το βράδυ της Παρασκευής.

Η αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί μια ακόμη φορά, τον συνωστισμό που προκαλούν τα γλέντια των Ρομά στους δρόμους της Κάτω Αχαΐας με πολύ κόσμο μαζεμένο, γεγονός που βάσει των σχετικών διατάξεων, ενισχύει τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο όπου είχε στηθεί το υπαίθριο γλέντι με το περιπολικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν συστάσεις και ο κόσμος απομακρύνθηκε. Αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι δεν είχαν μουσική και αμέσως μετά τις συστάσεις, το γλέντι διαλύθηκε.

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι η αστυνομία θα επιτηρεί τον χώρο που θα γίνει σήμετα ο γάμος, από νωρίς προς αποφυγή ενός νέου συνωστιμού.

Πηγή: patrastimes.gr