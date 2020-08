Καρδίτσα

Έσκισαν την σημαία και προκάλεσαν ζημιές σε σχολείο (εικόνες)

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολείο λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στον χώρο.

Υλικές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι στο κτίριο και το προαύλιο χώρο του 7ου Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, έσκισαν την ελληνική σημαία, έσπασαν σχεδόν το σύνολο των τζαμιών του παλαιού κτιρίου, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, έκαψαν τα προστατευτικά που υπήρχαν στις μπασκέτες, κατέστρεψαν και αφαίρεσαν κομμάτι από τις εξωτερικές βρύσες, κατέστρεψαν το σύστημα πυρασφάλειας που βρίσκεται εξωτερικά στον καυστήρα του σχολείου ενώ αφαίρεσαν και κάγκελα από την αυλή του σχολείου.

Οι οκτώ προβολείς που φωτίζουν την αυλή του σχολείου δεν εμπόδισαν τους βανδάλους, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Οι αστυνομικοί που έκαναν επιτόπια έρευνα εξετάζουν ένα τσαντάκι που βρέθηκε κρυμμένο στον χώρο του σχολείου και περιείχε ένα στιλέτο.

