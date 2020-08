Μεσσηνία

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση 15χρονης

"Tο Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονης από την Κυπαρισσία, από το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωσή του αναφέρει:



«Στις 28/08/2020, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Φαρακλάδα της Κυπαρισσίας, η Χριστίνα Κ., 15 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Χριστίνας σήμερα, 29/08/2020, πρωινές ώρες και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Η Χριστίνα έχει ύψος 1.60 μ., είναι κανονικού βάρους, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπλουζάκι, κίτρινο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.»