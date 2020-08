Κοζάνη

“Ξάφρισε’’ κοσμήματα και χρήματα από σπίτι ηλικιωμένης

«Φτερά» έκαναν χρυσαφικά μεγάλης αξίας και μεγάλο χρηματικό ποσό...

Μεγάλης αξίας κοσμήματα και μεγάλο χρηματικό ποσό, αφαίρεσε από σπίτι ηλικιωμένης ένας 62χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 62χρονος, προχθές το βράδυ, εισήλθε στην οικία 81χρονης γυναίκας σε περιοχή της Κοζάνης και αφαίρεσε χρυσαφικά συνολικής αξίας 155.200 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.000 ελβετικών φράγκων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης