Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένοπλος ληστής εισβάλει σε κατάστημα μίνι μάρκετ – καφέ στην οδό Αγαμέμνονος, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, είδε το φως της δημοσιότητας.



Η ληστεία σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Ο δράστης φορώντας κουκούλα και κρατώντας ένα όπλο στα χέρια του, μπήκε στο κατάστημα που λειτουργεί 24ώρες. Φωνάζοντας “ληστεία”, ζήτησε από τον 30χρονο γιο του ιδιοκτήτη τα χρήματα από το ταμείο. Εκείνη την ώρα στο κατάστημα βρισκόταν και ένας υπάλληλος.



Με γρήγορες κινήσεις και έχοντας προτεταμένο το όπλο, άρπαξε τα λεφτά. Στο μαγαζί εισέβαλε και ο συνεργός του με μια σακούλα. Έβαλαν εκεί μέσα τα χρήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν.





