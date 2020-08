Ημαθία

“Έγδυναν” τις βάσεις κινητής τηλεφωνίας από τα καλώδια χαλκού

Οι δράστες πιάστηκαν στα πράσα από τους αστυνομικούς, ενώ αναζητείται κι ένας συνεργός τους.

Καλώδια χαλκού από 5 σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας έκλεψαν το τελευταίο 15νθήμερο δύο άτομα τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Οι δράστες εντοπίστηκαν σε περιοχή της Ημαθίας να επιβαίνουν σε όχημα και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν 24 κιλά καλώδια χαλκού, τα οποία είχαν αφαιρέσει από σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 14 Αυγούστου 2020 έως 23 Αυγούστου 2020, διέπραξαν μαζί με έναν ακόμα συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, άλλες 4 κλοπές από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και αφαίρεσαν ποσότητες καλωδίων χαλκού.

Το όχημα κατασχέθηκε, όπως και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία που βρέθηκαν στο εσωτερικό του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.