Πρέβεζα

Συλλήψεις για πυροβολισμούς κατά οικογένειας

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τον τραυματισμό ενός ζευγαριού και δύο παιδιών.

Συνελήφθησαν κατόπιν έκδοσης ενταλμάτων, δύο άτομα, τα οποία φέρεται να εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε γίνει στην βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας στις 12 Ιουνίου. Τότε, μια ομάδα Ρομά, είχε πυροβολήσει και τραυματίσει με κυνηγετικά όπλα ένα ζευγάρι και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχε γίνει επ' αυτοφώρω σύλληψη ενός ατόμου.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξιχνίαση της υπόθεσης, χθες το πρωί συνελήφθησαν δύο άνδρες, μετά από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας σε συνεργασία με αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας.