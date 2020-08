Ηράκλειο

Χειροπέδες για μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένας άνδρας που είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου, Έλληνας κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, ο ύποπτος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Ακολούθησε έλεγχος στον συλληφθέντα και έρευνα στην οικία του, κατά την διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 437,8 γραμμάρια κοκαΐνης και χρηματικό ποσό 12.180 ευρώ.

Επιπλέον κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, μεταλλικές πρέσες χειρός και η δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, το οποίο προέβη και στην σύλληψη, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.