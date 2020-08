Ηράκλειο

Κρήτη: Αιματηρή συμπλοκή με ξύλα και καδρόνια

Τραυματίες και δεκάδες συλλήψεις. Ποια ήταν η αφορμή της… συμπλοκής. Ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Μεσαρά της Κρήτης ανάμεσα σε ομάδα Πακιστανών και Ελλήνων με αποτέλεσμα πέντε άτομα να τραυματιστούν σοβαρά.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα ξεκίνησαν στις 8 περίπου το βράδυ στο Τυμπάκι όταν οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και άρχισαν να λογομαχούν ενώ δεν άργησαν να ανάψουν τα αίματα.

Η κατάσταση ξέφυγε καθώς υπήρξε άγρια συμπλοκή ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ κάποιοι φαίνεται πως πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους (ξύλα, καδρόνια κτλ) και άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους. Μάλιστα, υπήρξε και... κυνηγητό στους δρόμους με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο και να προχωρεί σε πάνω από 20 συλλήψεις.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκαν σοβαρά πέντε Έλληνες που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας με τους τρεις να οδηγούνται στο «Βενιζέλειο» νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από χθες βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη στο Τυμπάκι μετά και από παρέμβαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Η αφορμή της… συμπλοκής

Αφορμή της συμπλοκής φαίνεται να ήταν ένα καυγάς ανάμεσα σε μία γυναίκα και έναν Πακιστανό την προηγούμενη ημέρα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στο συσκευαστήριο του Τυμπακίου όταν ο Πακιστανός μίλησε άσχημα σε μία γυναίκα και πήγε ένας Έλληνας και την υπερασπίστηκε ζητώντας παράλληλα τον λόγο για την συμπεριφορά του. Το αποτέλεσμα ήταν να δεχθεί επίθεση από 10 περίπου Πακιστανούς.